Россия могла "уронить" экономику Украины, но сдержалась: Эксперт назвал причину

Россия на сегодняшний день могла много раз "уронить" экономику Украины, однако каждый раз сдерживалась, рассказал в интервью директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве России Алексей Зубец.
Россия на сегодняшний день могла много раз "уронить" экономику Украины, однако каждый раз сдерживалась, рассказал в интервью директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве России Алексей Зубец.
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