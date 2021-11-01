Заноза

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Россия могла "уронить" экономику Украины, но сдержалась: Эксперт назвал причину

Россия могла "уронить" экономику Украины, но сдержалась: Эксперт назвал причину

Россия на сегодняшний день могла много раз "уронить" экономику Украины, однако каждый раз сдерживалась, рассказал в интервью директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве России Алексей Зубец.

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Andrew Kley
А всех этих "беженцев" в Европу! Они ведь так туда стремились...

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