Ученые России создали первый в стране сорбент для ликвидации разливов нефти

Разработанный сорбент для ликвидации разливов нефти безвреден для природы и действует очень быстро.Ученые Санкт-Петербургского госуниверситета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) разработали уникальный экологически чистый сорбент для ликвидации нефтяных разливов.
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