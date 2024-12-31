Лавров пообещал дать решительный отпор НАТО на новые ракетные угрозы

3586 прочтений 2 дня назад Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригрозил США и НАТО решительным отпором в виде военно-технических контрмер Москвы, если будет создана новая ракетная угроза для России.
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