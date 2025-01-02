Ухмылка истории: как граф Шпее и линкор «Граф Шпее» погибли в одном и том же месте

Когда поговорка «Как корабль назовешь, так он и поплывет» особенно актуальна. Во второй половине XIX века на службу в императорские военно-морские силы Германии поступил наследник знатного рода фон Шпее, паренек с типичным немецким именем Максимилиан Иоханнес Мария Губертус.