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Ухмылка истории: как граф Шпее и линкор «Граф Шпее» погибли в одном и том же месте

Ухмылка истории: как граф Шпее и линкор «Граф Шпее» погибли в одном и том же месте

Когда поговорка «Как корабль назовешь, так он и поплывет» особенно актуальна. Во второй половине XIX века на службу в императорские военно-морские силы Германии поступил наследник знатного рода фон Шпее, паренек с типичным немецким именем Максимилиан Иоханнес Мария Губертус.

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