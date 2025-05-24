Россию спешат выкинуть с Олимпиады-2026? В Латвии сообщили об отстранении наших, ИИХФ все опровергла

Пока еще ничего не ясно.На конгрессе Международной федерации хоккея, который проходит в Стокгольме в рамках чемпионата мира, на основании переписки с МОК, было принято решение не допускать российскую национальную команду до участия в зимней Олимпиаде 2026 года.