Россию спешат выкинуть с Олимпиады-2026? В Латвии сообщили об отстранении наших, ИИХФ все опровергла

Пока еще ничего не ясно.На конгрессе Международной федерации хоккея, который проходит в Стокгольме в рамках чемпионата мира, на основании переписки с МОК, было принято решение не допускать российскую национальную команду до участия в зимней Олимпиаде 2026 года.
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