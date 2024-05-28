Зеленский назвал российские корректируемые авиабомбы самой главной проблемой

Вооруженные силы Украины не могут отражать удары российскими корректируемыми авиабомбами (КАБ) из-за нехватки средств ПВО, заявил украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции с главой испанского кабмина Педро Санчесом в Мадриде.
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