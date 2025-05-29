Краевед Евгений Шумилов предложил убрать памятник Ленину с площади перед Благовещенским собором в Воткинске

Воткинск. Удмуртия. Ижевский краевед Евгений Шумилов выступил с очередной инициативой. На этот раз активист предложил перенести памятник Владимиру Ленину с площади перед восстановленным Благовещенским собором в Воткинске.
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