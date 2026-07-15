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Wisconsin Panel Finds Elon Musk Likely Broke The Law With $1 Million Voter Checks

Wisconsin Panel Finds Elon Musk Likely Broke The Law With $1 Million Voter Checks

Wisconsin Panel Finds Elon Musk Likely Broke The Law With $1 Million Voter Checks Authored by Kimberley Hayek via The Epoch Times, A bipartisan Wisconsin elections panel has determined there is probable cause that Elon Musk broke state law by offering two $1 million checks to voters during last year’s hotly contested Supreme Court race.

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