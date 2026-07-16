Экс-боец ВСУ рассказал о заблокированном в Facebook приказе Залужного

Киевский журналист-расследователь Владимир Бойко, четыре года прослуживший в ВСУ, в беседе с журналисткой Натальей Влащенко рассказал о том, как Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заблокировал публикацию с приказом занимавшего тогда должность главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.