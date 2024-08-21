Курганец согласился на обязательные работы... после запрета на выезд за пределы РФ

Случай с курганским мужчиной, нарушившим правила дорожного движения, демонстрирует, насколько эффективным инструментом принудительного исполнения решений суда может стать ограничение права на выезд за границу.
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