В Севастополе взвыла воздушная тревога: Весь транспорт прекращает движение

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Воют сирены, а транспорт прекратил движение.В Севастополе морской и наземный общественный транспорт прекращает движение, о чём сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
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