Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Светит ли Украине вступление в ЕС, или Как киевская власть испортила отношения с западными соседями

Светит ли Украине вступление в ЕС, или Как киевская власть испортила отношения с западными соседями

Зачем режим Зеленского кусает руку, которая её кормит? Невзирая на постоянную финансовую и военную помощь, которую получает Украина со стороны ЕС, киевская власть все больше портит отношения со своими западными соседями.

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