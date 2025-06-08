Маткапитал поощряет бедность, а не рождаемость

Недавно Дональд Трамп решил выдавать американкам по 5 тысяч долларов за рождение ребёнка. Значимого эффекта не будет, так как антисемейные установки радикального феминизма в силе: бонус в 5000 долларов Трамп собирается выдавать молодым мамам, а не молодым семьям, как было бы в здоровом обществе.
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