Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Маткапитал поощряет бедность, а не рождаемость

Маткапитал поощряет бедность, а не рождаемость

Недавно Дональд Трамп решил выдавать американкам по 5 тысяч долларов за рождение ребёнка. Значимого эффекта не будет, так как антисемейные установки радикального феминизма в силе: бонус в 5000 долларов Трамп собирается выдавать молодым мамам, а не молодым семьям, как было бы в здоровом обществе.

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