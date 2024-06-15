Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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День отца

День отца

Дата события уникальна для каждого года. В 2024 году эта дата — 16 июня Во многих странах мира в третье воскресенье июня празднуется День отца (Father's Day).

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