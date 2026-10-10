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Контрафронт

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Ливан: шесть человек получили ранения, в том числе пять граждан Сирии, после того, как 9 октября...

Ливан: шесть человек получили ранения, в том числе пять граждан Сирии, после того, как 9 октября израильский беспилотник нанес удар по автомобилю недалеко от Хавш аль-Сайид Али, округ Хермель, провинция Баальбек-Хермель, недалеко от границы с Сирией.

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