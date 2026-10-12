"Народного участкового" арестовали за взятку в размере 200 тыс. рублей в Туле

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет 30-летнюю сотрудницу полиции Екатерину Л. обвинили в получении взятки в крупном размере в Туле.
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