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В магазинах с 5 февраля наличкой больше не рассчитаться: какие купюры перестанут принимать

В магазинах с 5 февраля наличкой больше не рассчитаться: какие купюры перестанут принимать

В магазинах с 5 февраля наличкой больше не рассчитаться: какие купюры перестанут принимать Ольга БезродняяКупюры могут быть не приняты в магазине, и чтобы избежать неприятностей нужно знать, от каких откажутся.

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