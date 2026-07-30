«Прибыльный бизнес» двух мигрантов прикрыли силовики: в Москве два «ценных специалиста» два года похищали девушек ради выкупа

Только один вопрос: почему мало дали? Лет 15 и без права проживания в России.

ВС

Валерьян Смогловский

Это. Только. Двое. Это. Их. Гнилое. Нутро. Это. Все. С. Подачи. Алигархов. Им. Все. Мало. Специалистов. Но. Трудится. За. Падло. Лучше. Девчонок. Грабить. Им. Повезло. Что. Непапали. Которая. Яй. Кидо. Забыл. Как. Звать. Было. Бы. Весело. Да. Теперь Русский. Паспорт. Красная. Картонка. Дают. Всем. Подряд. Никакого. К. Себе. Уважения