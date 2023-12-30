Офицеры Следственного комитета России продолжают принимать участие в благотворительной акции «Елка желаний»

В преддверии новогодних праздников руководитель управления воспитательной работы СК России Герой России Сергей Васильевич Петров присоединился к Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» и исполнил заветное желание 3-летнего мальчика.
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