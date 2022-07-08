Когда любимые носят погоны. Истории семей полицейских из Приморского края

Полицейские семьи - уникальные пары, они связаны не только узами Гименея, но и общей службой. Они вместе посвящают себя выбранной профессии, неся службу в органах внутренних дел, поддерживают друг друга в череде рабочих будней и, в то же время, рука об руку следуют по жизненному пути.
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