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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сенников о «Зените»: «Болельщики сейчас меньше удовольствия получают, чем от чемпионства в 2007-м, когда Домингес вынес мяч с линии ворот. Тогда своих воспитанников больше было»

Сенников о «Зените»: «Болельщики сейчас меньше удовольствия получают, чем от чемпионства в 2007-м, когда Домингес вынес мяч с линии ворот. Тогда своих воспитанников больше было»

Уроженец Ленинграда, выступавший за московский «Локомотив» на позиции защитника в 2000-2010 годах, поделился воспоминаниями в ходе интервью.

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