Сенатор оценил сроки готовности доклада комиссии по защите госсуверенитета

ПНОМПЕНЬ, 23 ноя — РИА Новости. Ежегодный доклад комиссии СФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России может быть представлен уже в конце декабря, в нем будет содержаться анализ попыток повлиять на свободный выбор граждан РФ из-за рубежа, заявил РИА Новости глава комиссии Андрей Климов.