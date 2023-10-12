Заместители глав МИД России и Турции обсудили ситуацию в секторе Газа

ТАСС/Михаил Метцель Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин по телефону обсудил с замглавы МИД Турции Бураком Акчапаром ситуацию в секторе Газа на фоне обострения палестино-израильского конфликта.
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