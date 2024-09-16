Русский "Гусар" назвал оружие, превратившее военные конфликты в мясорубку

Командир взвода БПЛА рассказал о бессилии всу-шников против FPV-дронов"Лента.ру", пообщавшись с командиром взвода БПЛА с позывным "Гусар", узнала, что солдаты бессильны перед дронами, поскольку они превратили боевые действия в настоящую мясорубку.
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