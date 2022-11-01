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Подразделения ВСУ нанесли ночной удар по Донецку из крупнокалиберной артиллерии

Подразделения ВСУ нанесли ночной удар по Донецку из крупнокалиберной артиллерии

Артиллеристы ВСУ выпустили 11 боеприпасов по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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