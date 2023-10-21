Китайский гороскоп на неделю с 23 по 29 октября

Астролог Маргарита Богатова назвала самые благоприятные дни недели. Что пророчат звезды с понедельника по воскресенье? В распоряжении Пятого канала оказался нетривиальный гороскоп по системе "Бацзы", которая популярна в Китае.
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