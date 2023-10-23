RT: Роскачество напомнило о штрафе за езду на летней резине в зимний период

С 1 сентября водители рискуют получить штраф за езду на летней резине. Об этом в интервью RT напомнил замдиректора департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков.
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