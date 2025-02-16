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Создатели исторической драмы «Пророк» показали картину в Нижнем Новгороде

Создатели исторической драмы «Пророк» показали картину в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде состоялся предпоказ фильма «Пророк. История Александра Пушкина». В специальном сеансе приняли участие режиссер Феликс Умаров и актеры, которые исполнили ключевые роли, пишет НИА «Нижний Новгород».

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