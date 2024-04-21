Украинские флаги стали причиной конфликта в Конгрессе США

Республиканцы и демократы устроили перепалку во время голосования по пакету помощи Украине.Из-за украинских флагов разгорелась перепалка в Конгрессе США во время голосования по вопросу помощи киевскому режиму.
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