“Кричит о трагедии”, – могила исполнителя роли Вовки Королькова из «Приключений Электроника» выглядит удручающе

В начале декабря 2011 года поклонников советского кинематографа поразила трагическая новость: ушел из жизни Максим Калинин, запомнившийся многим по роли школьника Вовы Королькова в культовом фильме «Приключения Электроника».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии