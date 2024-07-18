Опасная молочная продукция позволила выйти на фантомный детсад в Перми

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили детский сад в Перми, который числился только на бумаге. Ранее система «Меркурий» позволила выявить неправомерную деятельность на площадке, куда продавали опасную мясомолочную продукцию, пояснили в ведомстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии