Опасная молочная продукция позволила выйти на фантомный детсад в Перми

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили детский сад в Перми, который числился только на бумаге. Ранее система «Меркурий» позволила выявить неправомерную деятельность на площадке, куда продавали опасную мясомолочную продукцию, пояснили в ведомстве.