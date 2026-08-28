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Царьград

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Испания запросила помощь Frontex для проверки мигрантов в Сеуте

Испания запросила помощь Frontex для проверки мигрантов в Сеуте

Испанские власти обратились в Frontex за поддержкой для проверки мигрантов, собравшихся в Сеуте после их массового проникновения из Марокко 30 - 31 июля.

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