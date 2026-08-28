Испания запросила помощь Frontex для проверки мигрантов в Сеуте

Испанские власти обратились в Frontex за поддержкой для проверки мигрантов, собравшихся в Сеуте после их массового проникновения из Марокко 30 - 31 июля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пароль – "Марин"....
- Додик: Народ Росс...
- Канцлер ФРГ Мерц ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым