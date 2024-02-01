Гибридный черт Антона Силуанова

Многолетний читатель нашего издания Юрий Санников, который передал Редакции немало любопытных документов по странному импортозамещению автобуса MAN, прислал новые, не менее интересные документы и об утилизационных сборах.
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