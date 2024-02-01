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Гибридный черт Антона Силуанова

Гибридный черт Антона Силуанова

Многолетний читатель нашего издания Юрий Санников, который передал Редакции немало любопытных документов по странному импортозамещению автобуса MAN, прислал новые, не менее интересные документы и об утилизационных сборах.

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Акимова Татьяна
Как не хватает Сталина и СМЕРШа!
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