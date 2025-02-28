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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Экшен Monster Hunter Wilds стал самым успешным релизом Capcom в Steam – количество игроков ...

Экшен Monster Hunter Wilds стал самым успешным релизом Capcom в Steam – количество игроков ...

Экшен Monster Hunter Wilds стал самым успешным релизом Capcom в Steam – количество игроков превысило 987 тысячЭкшен Monster Hunter Wilds, релиз которого состоялся сегодня 28 февраля, установил рекорд Capcom по количеству одновременных игроков в Steam.

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