Экшен Monster Hunter Wilds стал самым успешным релизом Capcom в Steam – количество игроков превысило 987 тысячЭкшен Monster Hunter Wilds, релиз которого состоялся сегодня 28 февраля, установил рекорд Capcom по количеству одновременных игроков в Steam.
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