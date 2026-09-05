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Марафон "Пушкин — Петербург" перекроет центр города и внесет коррективы в движение транспорта

Марафон "Пушкин — Петербург" перекроет центр города и внесет коррективы в движение транспорта

В Петербурге 6 сентября состоится 99-й всероссийский легкоатлетический марафон "Пушкин – Петербург". Из-за этого в центре города запланированы масштабные ограничения движения транспорта.

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