Сенатор Шейкин призвал Роскомнадзор заблокировать более 50 VPN-сервисов

Роскомнадзор получил обращение с просьбой заблокировать в России 51 VPN-сервис. Документ направил заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин, пишет РИА Новости.
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