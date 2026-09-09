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МОСИНФОРМ

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Сдача нормативов «Готов к труду и обороне» пройдет на тематической площадке в Крылатском 12 сентября

Сдача нормативов «Готов к труду и обороне» пройдет на тематической площадке в Крылатском 12 сентября

В субботу, 12 сентября, открытая летняя площадка «ГТО в Москве» будет принимать гостей с 09:00 до 18:00.

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