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Татар-информ

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Соболенко установила рекорд по выходам в финал на хардовых мейджорах

Соболенко установила рекорд по выходам в финал на хардовых мейджорах

Фото: usopen.org В эти дни в США проходит US Open-2026. В финал, в частности, пробилась белоруска Арина Соболенко, обыграв в полуфинале американку Джессику Пегулу.

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