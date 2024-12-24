Дмитрий Артюхов рассказал о достижениях региона в сфере образования на заседании Совета при полпреде Президента в УрФО

Тема заседания – острый дефицит кадров в стране. В ЯНАО ситуация иная. Регион входит в топ-5 по синхронизации программ колледжей с потребностями экономики и занимает лидирующие позиции по трудоустройству выпускников (82,7%).
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