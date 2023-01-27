Военное обозрение

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Переданная Белоруссии новая партия БТР-82А после прибытия сразу была отправлена на учения

Переданная Белоруссии новая партия БТР-82А после прибытия сразу была отправлена на учения

С 2022 года на территории Белоруссии на постоянной основе стали размещаться подразделения ВС РФ, а в целях укрепления собственных вооружённых сил страны развернулись массовые поставки новой боевой техники из России.

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