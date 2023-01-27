Переданная Белоруссии новая партия БТР-82А после прибытия сразу была отправлена на учения

С 2022 года на территории Белоруссии на постоянной основе стали размещаться подразделения ВС РФ, а в целях укрепления собственных вооружённых сил страны развернулись массовые поставки новой боевой техники из России.
Популярные статьи
- В небе над Артёмовском был сбит вертолёт Ми-8 ВСУ, пытавшийся эвакуировать старший офицерский состав
- Бежавшего в Норвегию командира одного из подразделений ЧВК «Вагнер» собираются интернировать в Россию
- Депутат бундестага ФРГ Быстрон назвал передачу танков Украине попранием всех послевоенных принципов Германии
Свежие комментарии