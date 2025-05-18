По итогам первого раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле было сделано несколько очень важных заявлений, реализация которых может существенно изменить весь дальнейший ход спецоперации по помощи народу Донбасса.
Какие две области еще может потерять Украина
Комментарии
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Сергей Масляев
Николаев и Одесса, Харьков сам отойдет
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6 час.
Роман
Николаевская и Одесская области для выхода на Приднепровью!!!А Харьков сам отойдет..
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5 час.
Надежда
С Харьковом не всё так просто. Мразь аваков завез из западной зверей-рогулей, которые пытками и даже убийствами смогли устрашить население города. Да и за 30 лет выросло поколение с промытыми мозгами.
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2 час.
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