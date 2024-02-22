Что за ипомея, которую запретили выращивать дачникам под страхом тюрьмы

Теперь за выращивание ипомеи трехцветной может грозить до восьми лет лишения свободы. Что произошло? В России ввели уголовную ответственность за выращивание популярного дачного цветка — ипомеи трехцветной.
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