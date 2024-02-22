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Что за ипомея, которую запретили выращивать дачникам под страхом тюрьмы

Что за ипомея, которую запретили выращивать дачникам под страхом тюрьмы

Теперь за выращивание ипомеи трехцветной может грозить до восьми лет лишения свободы. Что произошло? В России ввели уголовную ответственность за выращивание популярного дачного цветка — ипомеи трехцветной.

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Комментарии
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НR
Надежда Rudi
Мы про эту ипомею и знать не знали, а сейчас  нам рассказали!
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12 час.

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