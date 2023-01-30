Sky: Пентагон рассматривает Британию как второсортную военную державу

Сотрудники американского оборонного ведомства не испытывают заинтересованности в Вооружённых силах Соединённого Королевства в связи с тем, что они крайне плохо обучают собственных военнослужащих и снижают затраты на построение обороны государства.
Сотрудники американского оборонного ведомства не испытывают заинтересованности в Вооружённых силах Соединённого Королевства в связи с тем, что они крайне плохо обучают собственных военнослужащих и снижают затраты на построение обороны государства.
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