Петербургский «Зенит» проявляет интерес к новым игрокам

«Зенит» продолжает проявлять интерес к футболисту «Палмейраса» Артуру. При этом клуб из Санкт-Петербурга не собирается отдавать своего игрока Клаудиньо в обмен, как сообщает YouTube-канал Canal do Nicola.
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