Читателей немецкого Spiegel удивила ситуация с продуктами в магазинах «голодающей России»...

Сергей ЕПолитикаЧитателей немецкого Spiegel удивила ситуация с продуктами в магазинах «голодающей России»... Ситуация с продуктами на полках российских магазинов спровоцировала бурную реакцию у жителей Германии.Вернуться к статье94НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьGGarryавтор, а ЧТО ЭТО ЗА КОЛБАСА за 170 руб/кг??? Ты сам то ее пробовал??? еще живой???? рога не выросли?Людмила Хурамшина (Стародубцева)Это написал кто-то в коментаоиях. Не надо придераться. Лучше займитесь математикой. В 8 раз дороже это 600 рублей 500 грамм. По-моему у нас такой колбасы и нет. По 600 рублей можно купить очень приличную колбасу. В Германии цены в два, а то и в три раза дороже. И поверьте у них тоже не вся колбаса съедобная.bngor68 АгеевТам нуль не дописали - 10 евроbngor68 АгеевПочему нет? Навороченная колбаса так и стоит, под тысячу за килограмм. А 600-700 рублей за кг - это очень приличная колбаса, сырокопчёная, без курятины, мясо категории "А." Тут ещё от производителя зависит, чем меньше предприятие, тем дороже продукт, как правило, поскольку накладные и производственные расходы те же, а выход продукции меньше. От бренда тоже зависит, если хорошо раскупают, оборот выше, стоимость можно снизить, что ещё больше увеличит оборот. Больше оборот - меньше основных затрат на единицу продукции, ниже себестоимость, выше прибыль... Ещё дедушка Маркс писал об этом.Анатолий Селивановпусть островитяне свой "Новичок" жрут.................Людмила Хурамшина (Стародубцева)Прошлой весной племянник из Америки постоянно присылал фотографии пустых полок в магазинах. Ну обсолютно пустых. Мы с сестрой взяли и послали ему фотографии из ближайшей Пятёрочки. Сказать что он был очень удивлен, это ничего не сказать.ВПВАлентина ПлаксинаЭто , друзья, не 90-ые, сейчас настолько все действительно забито, что другой раз приходится обращаться в магазине, чтобы найти полку с нужным тебе товаром, хоть в продовольственных магазинах, хоть в промтоварных. Ноют только либералисты, которым, как сказано было:унылому говну все страшно за страну.Это они все критикуют власть, подбивают пустоголовых, твердить, что в России страшный голод, старики питание ищут в мусорных контейнерах.Дуракам закон не писан.БОБорис ОсиповР(Раиса Утропова (Соловьева)Вот у нас крутится реклама - "а мне бы хлеба" и показывают, что в 5-ке свежеиспеченный хлеб всякого рода, под заголовком - "горячий хлеб". У нас нет в 5-ке свежего хлеба, только нарезка, где свежий хлеб?Комментировать
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