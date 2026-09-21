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Татар-информ

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Предъявить полис ОМС можно через МАКС

Предъявить полис ОМС можно через МАКС

Россияне могут предъявить полис ОМС через национальный мессенджер МАКС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

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