Предъявить полис ОМС можно через МАКС

Россияне могут предъявить полис ОМС через национальный мессенджер МАКС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
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