Сотрудника Запорожской АЭС обвиняют в покушении на членов МАГАТЭ

Инженера цеха тепловой автоматики и измерений Запорожской атомной электростанции Сергея Потынгу обвиняют в покушении на членов МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергетике) по заданию украинской разведки.
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