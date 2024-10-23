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Аргументы и Факты

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Сотрудника Запорожской АЭС обвиняют в покушении на членов МАГАТЭ

Сотрудника Запорожской АЭС обвиняют в покушении на членов МАГАТЭ

Инженера цеха тепловой автоматики и измерений Запорожской атомной электростанции Сергея Потынгу обвиняют в покушении на членов МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергетике) по заданию украинской разведки.

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