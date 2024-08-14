Рыболов поймал рекордную пятнистую свистульку

Рыболов из США выловил крупную пятнистую свистульку и побил рекорд штата Техас. Об этом пишет MYSA. 23-летний Тайлер Рэндж из Рокпорта рыбачил возле острова Падре в Корпус-Кристи в воскресенье, 4 августа, когда выловил большую пятнистую свистульку, также известную как рыба-флейта.