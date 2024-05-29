Eduard Согласен! Бится за прстороннюю все страны,что не входят в ЕС И США посторонние,сто они будут их миллиардами своими заваливать и оружием!страну?

Eduard К сожалению Европа рабы США,нет никаких союзнических отнощений,слепое повиновение.При бтом очень много разглаголтствуют про Свободу,которой на самом деле нет.Хрзяин скажет,рабы делают,а страдает население.Такие деньги что Украина какач-то получила,от Запада никогда свои страны ЕС не полусали!