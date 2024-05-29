Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал безумной идею возвращения всеобщего военного призыва в Евросоюза.
Орбан назвал идею возвращения всеобщего воинского призыва в ЕС безумной
Комментарии
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Eduard
Согласен! Бится за прстороннюю все страны,что не входят в ЕС И США посторонние,сто они будут их миллиардами своими заваливать и оружием!страну?
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17 час.
Eduard
К сожалению Европа рабы США,нет никаких союзнических отнощений,слепое повиновение.При бтом очень много разглаголтствуют про Свободу,которой на самом деле нет.Хрзяин скажет,рабы делают,а страдает население.Такие деньги что Украина какач-то получила,от Запада никогда свои страны ЕС не полусали!
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17 час.
Eduard
Мы из Украины сделаем международное кладбище,больше им чужие земли не понадобятся!
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17 час.
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