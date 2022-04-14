Держсекретар Ентоні Блінкен Блінкен: Україна готується до наступного етапу боротьби за своє майбутнє Держсекретар вітав передачу нового пакету військової допомоги Україні у розмірі 800 млн доларів Держсекретар Ентоні Блінкен у середу вітав рішення Білого дому про передачу Україні нового пакету оборонної допомоги вартістю 800 млн доларів, який був санкціонований Держдепартаментом за дорученням президента Джо […] Сообщение Блінкен: Україна готується до наступного етапу боротьби за своє майбутнє появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.